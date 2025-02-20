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В долине реки Данилихи Перми установят 160 камер видеонаблюдения

Камеры обеспечат безопасность горожан.

Источник: Комсомольская правда

В Перми продолжается благоустройство реки Данилихи. Для обеспечения безопасности горожан в парковой зоне установят современную систему видеонаблюдения с более 160 камерами.

Проект «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи включает благоустройство трех парковых зон: сквер Каменских, парк у Центрального рынка и Серебрянский парк.

По информации краевого МинЖКХ, высокий уровень безопасности на всех прогулочных маршрутах вдоль реки Данилихи обеспечат: в парке Каменских — 30 камер, в районе Центрального рынка — 27 камер, в Серебрянском парке — 110 камер.

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