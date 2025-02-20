В долине реки Данилихи Перми установят 160 камер видеонаблюдения

По информации краевого МинЖКХ, высокий уровень безопасности на всех прогулочных маршрутах вдоль реки Данилихи обеспечат: в парке Каменских — 30 камер, в районе Центрального рынка — 27 камер, в Серебрянском парке — 110 камер.