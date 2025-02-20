Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В четырёх городах Челябинской области отменили уроки из-за мороза

Речь о Магнитогорске, Коркино, Трёхгорном и Троицке.

Сейчас в Ричмонде: -7° 4 м/с 93% 763 мм рт. ст. +2°
Источник: Reuters

В четырёх городах Челябинской области из-за низкой температуры воздуха 20 февраля 2025 года отменили занятия в школах. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности региона.

Речь о Магнитогорске, Коркино, Трёхгорном и Троицке. В первых трёх городах в школу не пошли ученики 1−4 классов первой смены. В Троицке же на дистанте сегодня остались ученики всех классов, которые учатся в первую смену.

В Челябинске в четверг, 20 февраля, занятия проходят в обычном режиме.

Добавим, что в ближайшие дни синоптики обещают на Южном Урале трескучие морозы. В ночь на пятницу, 21 февраля, в горах и низинах температура воздуха может понизиться до −33 градусов.

образование