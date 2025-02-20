В четырёх городах Челябинской области отменили уроки из-за мороза

В четырёх городах Челябинской области из-за низкой температуры воздуха 20 февраля 2025 года отменили занятия в школах. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности региона.
Речь о Магнитогорске, Коркино, Трёхгорном и Троицке. В первых трёх городах в школу не пошли ученики 1−4 классов первой смены. В Троицке же на дистанте сегодня остались ученики всех классов, которые учатся в первую смену.
В Челябинске в четверг, 20 февраля, занятия проходят в обычном режиме.
Добавим, что в ближайшие дни синоптики обещают на Южном Урале трескучие морозы. В ночь на пятницу, 21 февраля, в горах и низинах температура воздуха может понизиться до −33 градусов.