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В новосибирском аэропорту прервали взлет самолета в Сочи

НОВОСИБИРСК, 20 февраля, ФедералПресс. В аэропорту Толмачево командир самолета авиакомпании «Сибирь», направлявшегося в Сочи, принял решение прервать полет. Об инциденте сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

«Во время разбега на взлетно-посадочной полосе командир воздушного судна принял решение вернуться к месту стоянки», — рассказали в пресс-службе.

В надзорном ведомстве уточнили, что полет был прерван из-за технической неисправности, а борт отстранили от эксплуатации. Среди двухсот пассажиров, которые находились на борту самолета, была и директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова.

«Будет расследование, но командир прекрасен», — написала Анна Терешкова в соцсетях.

По словам других пассажиров, над Сочи в тот день происходила атака беспилотников.

Напомним, что накануне самолет авиакомпании «НордСтар» совершил экстренную посадку в аэропорту Норильска.