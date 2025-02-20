В новосибирском аэропорту прервали взлет самолета в Сочи

«Во время разбега на взлетно-посадочной полосе командир воздушного судна принял решение вернуться к месту стоянки», — рассказали в пресс-службе.
В надзорном ведомстве уточнили, что полет был прерван из-за технической неисправности, а борт отстранили от эксплуатации. Среди двухсот пассажиров, которые находились на борту самолета, была и директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова.
«Будет расследование, но командир прекрасен», — написала Анна Терешкова в соцсетях.
По словам других пассажиров, над Сочи в тот день происходила атака беспилотников.
Напомним, что накануне самолет авиакомпании «НордСтар» совершил экстренную посадку в аэропорту Норильска.