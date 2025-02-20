Рид Буше вернулся в Омск после травмы и восстанавливается

«Рид прилетел, операция прошла хорошо. Ему предстоит обследование, чтобы у нас было понимание, насколько хорошо идет заживление и вообще в целом процесс. Надеюсь, тесты покажут, что все хорошо, и тогда уже будем ориентироваться, примерно понимать, когда сможем Рида увидеть вновь в боевой готовности», — рассказал о состоянии здоровья 86-го номера главный тренер «Авангарда».