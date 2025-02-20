Рид Буше вернулся в Омск после травмы и восстанавливается

Рид Буше прилетел в Омск после операции в Германии. Об этом сообщил накануне на пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Ги Буше. Рид получил перелом лицевой кости, ему требуется время на восстановление.
«Рид прилетел, операция прошла хорошо. Ему предстоит обследование, чтобы у нас было понимание, насколько хорошо идет заживление и вообще в целом процесс. Надеюсь, тесты покажут, что все хорошо, и тогда уже будем ориентироваться, примерно понимать, когда сможем Рида увидеть вновь в боевой готовности», — рассказал о состоянии здоровья 86-го номера главный тренер «Авангарда».
Рид Буше получил такое же повреждение, как Алексей Соловьев. И тогда, по словам тренера, необходимо было время, чтобы восстановиться. Возможно, на первых порах Риду придется играть в маске.
Наставник «ястребов» рассказал также о лечении Майкла Маклауда. Состояние здоровья позволяет со дня на день вернуть его в состав. Также рулевой «Авангарда» отметил, что улучшение наблюдается в восстановлении Алекса Гранта и Игоря Мартынова.
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