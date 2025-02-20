Между Иркутском и Ялтой подписано соглашение о межмуниципальном сотрудничестве

Церемония состоялась в ходе программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров», которая в эти дни проходит в столице Прибайкалья. В ней участвовали мэр областного центра Руслан Болотов и первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Баннов.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, стороны планируют совместную работу в рамках полномочий во всех сферах деятельности муниципальных образований. Предусмотрены разработка и реализация совместных мероприятий по развитию и укреплению дружбы и взаимовыгодного сотрудничества в интересах жителей Иркутска и Ялты, обмен делегациями.
Документ направлен на развитие контактов в сферах образования, социальной защиты, охраны окружающей среды, культуры, спорта, молодежной политики, туризма и иных.
«Важно, когда муниципальные образования развивают горизонтальные связи. Дружеские взаимоотношения позволяют решать множество вопросов. В текущей ситуации нам всем надо объединяться, поддерживать друг друга, обмениваться опытом. Нам есть чем поделиться с партнерами и что у них перенять. Убежден, что это будет полезно для обеих сторон. Отдельные слова благодарности мэру Ялты Янине Павленко, которая последовательно выстраивает теплые взаимоотношения между нашими городами», — прокомментировал Руслан Болотов.
Напомним, протокол о намерениях такого межмуниципального сотрудничества был подписан в сентябре 2023 года в рамках бизнес-форума «РОСТКИ: Россия — Китай: взаимовыгодное сотрудничество», который проходил в столице Татарстана.
«Я считаю, что не только жители Ялты, но и каждый россиянин должен побывать в Иркутске. Здесь особенные люди: добрые, открытые, всегда готовые прийти на помощь, “подставить плечо” в трудной ситуации. Со своей стороны, будем рады ответным визитам иркутян. Ведь сфера туризма нас особенно объединяет, затрагивает интересы граждан всех возрастов», — подчеркнул Сергей Баннов.