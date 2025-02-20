Между Иркутском и Ялтой подписано соглашение о межмуниципальном сотрудничестве

«Важно, когда муниципальные образования развивают горизонтальные связи. Дружеские взаимоотношения позволяют решать множество вопросов. В текущей ситуации нам всем надо объединяться, поддерживать друг друга, обмениваться опытом. Нам есть чем поделиться с партнерами и что у них перенять. Убежден, что это будет полезно для обеих сторон. Отдельные слова благодарности мэру Ялты Янине Павленко, которая последовательно выстраивает теплые взаимоотношения между нашими городами», — прокомментировал Руслан Болотов.