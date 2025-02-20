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В Новосибирске рассказали, когда откроется сезон электросамокатов

Сезон электросамокатов в Новосибирске стартует, как только позволят погодные условия. В МТС Юрент сообщили Сиб.фм, что запуск проката возможен не раньше апреля — когда установится стабильная плюсовая температура, исчезнет снег и гололёд.

Источник: Freepik

«Мы будем готовы выпускать самокаты на улицы, как только погода станет подходящей. По опыту прошлых лет — не раньше апреля», — сообщили в пресс-службе компании.

Количество самокатов в городе останется примерно таким же, как в прошлом году. При этом сервис намерен усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения и возрастных ограничений. В 2025 году продолжится программа повышения безопасности:

— будет блокироваться доступ к сервису для несовершеннолетних через систему МТС ID;

— пользователи, управляющие самокатом в нетрезвом состоянии, рискуют получить штраф до 100 тысяч рублей;

— на улицах останутся консультанты по безопасности, которые помогут следить за соблюдением правил, а также увеличится число скаутов, контролирующих парковки.