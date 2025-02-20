Коммунальщики могут отключать свет в Новосибирске на сутки

«В соответствии с положениями правил о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений, допустимая продолжительность перерыва электроснабжения при наличии двух независимых, взаимозаменяемых источников питания составляет 2 часа. При одном источнике — 24 часа», — пояснили в ведомстве.
В ГЖИ уточнили, что обращение от граждан по факту нарушения и длительных отключений электроэнергии не поступало.
При этом в соцсетях жители регулярно жалуются на отключение электроэнергии. В некоторых случаях свет отключают каждый день.