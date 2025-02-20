Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коммунальщики могут отключать свет в Новосибирске на сутки

НОВОСИБИРСК, 19 февраля, ФедералПресс. В Новосибирске коммунальщики на законных основаниях могут отключить свет жителям на 24 часа. Об этом рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе государственной жилищной инспекции по региону.

Источник: AP 2024

«В соответствии с положениями правил о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений, допустимая продолжительность перерыва электроснабжения при наличии двух независимых, взаимозаменяемых источников питания составляет 2 часа. При одном источнике — 24 часа», — пояснили в ведомстве.

В ГЖИ уточнили, что обращение от граждан по факту нарушения и длительных отключений электроэнергии не поступало.

При этом в соцсетях жители регулярно жалуются на отключение электроэнергии. В некоторых случаях свет отключают каждый день.

ЖКХ