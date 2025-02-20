Весной в Омской области начнёт действовать «ветеринарный налог»

С 1 марта 2025 года в России начнёт действовать новый порядок отпуска ряда ветеринарных препаратов. В соответствии с приказом Минсельхоза № 776, теперь для покупки некоторых лекарств потребуется рецепт. Нововведения затронут и Омскую область.
Список препаратов, на которые теперь нужен рецепт, включает антибактериальные и антимикробные средства, гормональные препараты, а также лекарства с наркотическими и психотропными компонентами. Кроме того, под ограничения попадают седативные средства, нейролептики, анальгетики, анестетики и противопаразитарные препараты для сельскохозяйственных животных.
Рецепты будут оформляться в электронной системе Россельхознадзора «Гален». Заместитель начальника Управления государственного ветеринарного надзора Анна Бабушкина разъяснила, что для каждого препарата потребуется отдельный рецепт. Например, если ветеринар назначил питомцу пять разных лекарств, то выписать их нужно будет пятью отдельными документами.
При этом важно, чтобы назначение соответствовало инструкции. Если препарат предназначен для лечения крупного рогатого скота, то использовать его для лошади не получится — такой рецепт считается недействительным и должен быть аннулирован.
Продажа препаратов без рецепта приведёт к административным штрафам:
для индивидуальных предпринимателей — от 4 000 до 8 000 рублей; для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей; для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей.
В некоторых случаях компаниям могут приостановить деятельность на срок до 90 суток.