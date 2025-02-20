Весной в Омской области начнёт действовать «ветеринарный налог»

Список препаратов, на которые теперь нужен рецепт, включает антибактериальные и антимикробные средства, гормональные препараты, а также лекарства с наркотическими и психотропными компонентами. Кроме того, под ограничения попадают седативные средства, нейролептики, анальгетики, анестетики и противопаразитарные препараты для сельскохозяйственных животных.