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Ректором ОмГТУ стал Павел Корчагин

Омский государственный технический университет возглавил Павел Корчагин.

Источник: ОмГТУ

Приказом главы Минпросвещения РФ Валерия Фалькова от 20 февраля 2025 года Павел Корчагин назначен ректором ОмГТУ сроком на пять лет.

Почти год Павел Корчагин занимал должность исполняющего обязанности ректора технического вуза.

Как сообщает пресс-служба ОмГТУ, назначенный руководитель университета имеет учёную степень доктора технических наук и учёное звание профессора. Является автором 92 научных трудов, 57 научных статей, 7 монографий и 7 патентов.

Более 28 лет Павел Корчагин посвятил работе в сфере высшего образования и науки, 19 из них — на руководящих должностях.

Ранее мы писали, что кандидатуру Корчагина на пост ректора ОмГТУ ещё в октябре утвердил губернатор Омской области Виталий Хоценко.