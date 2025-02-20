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В лицее № 137 Омска установят систему безопасности с бронированными шлюзами

Проект за свой счёт реализует частное охранное предприятие.

Источник: Om1 Омск

В лицее № 137 города Омска появится инновационная шлюзовая система безопасности. При обнаружении опасных предметов стеклянные шлюзы с бронированными стеклами автоматически заблокируются. Это первый подобный проект в российских школах. Систему за свой счёт устанавливает ЧОП «Арвад».

Как сообщает «ОмскРегион», система включает автоматизацию входа, электронные пропуска и ведение протокола событий. Ученики, преподаватели и родители получат карты доступа. Информация о посетителе будет отображаться на мониторе охранника. Если металлодетектор сработает, двери заблокируются. Пост охраны оснастят мониторами и тревожной кнопкой.

Монтаж начнётся на следующей неделе, завершение планируется до конца учебного года. В случае успеха проект планируется распространить и на другие школы.

образование