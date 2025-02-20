В лицее № 137 Омска установят систему безопасности с бронированными шлюзами

Как сообщает «ОмскРегион», система включает автоматизацию входа, электронные пропуска и ведение протокола событий. Ученики, преподаватели и родители получат карты доступа. Информация о посетителе будет отображаться на мониторе охранника. Если металлодетектор сработает, двери заблокируются. Пост охраны оснастят мониторами и тревожной кнопкой.