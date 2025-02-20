Новые светофоры установят в Нижнем Новгороде

Кроме того, светофорные объекты будут дополнительно установлены на перекрестке улиц Аркадия Гайдара и Патриотов, а также на пересечении улиц Аркадия Гайдара и Отрадной. В этом году по просьбе жителей реконструировали светофорный объект на улице Культуры у дома № 7/1 в Сормовском районе. Здесь расположены школа, лицей и детские сады, поэтому регулируемый переход был необходим для повышения безопасности пешеходов.