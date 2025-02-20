Новые светофоры установят в Нижнем Новгороде

По словам первого замдиректора МБУ «СМЭУ» Дмитрия Немичева, решение об установке новых светофоров было принято после многочисленных обращений горожан.
Мэр Юрий Шалабаев поручил включить в план объекты на улицах Героя Шнитникова и Героя Рябцева. Так, около дома № 10 по улице Героя Шнитникова, где находится школа № 20, светофор поможет сделать пешеходный переход более безопасным для детей, которые ежедневно пересекают этот участок дороги. У дома № 32 по улице Героя Рябцева новый светофор также обеспечит безопасность в районе с интенсивным пешеходным движением, где расположены детские сады и школы.
Кроме того, светофорные объекты будут дополнительно установлены на перекрестке улиц Аркадия Гайдара и Патриотов, а также на пересечении улиц Аркадия Гайдара и Отрадной. В этом году по просьбе жителей реконструировали светофорный объект на улице Культуры у дома № 7/1 в Сормовском районе. Здесь расположены школа, лицей и детские сады, поэтому регулируемый переход был необходим для повышения безопасности пешеходов.
«Это место потенциально опасное из-за интенсивного потока транспорта и пешеходов. Мы привели пешеходный переход в соответствие с нормами и установили необходимые технические средства», — пояснил Дмитрий Немичев.
По его словам, в планах на этот год модернизация еще четырех светофорных объектов по улице Культуры. Местные жители уже оценили изменения.
«Очень хорошо, что появился новый светофор. Тут и машины раньше ездили на большой скорости, и дети часто ходят в школу. Сейчас стало безопаснее», — отметила жительница Нина Острова.
В течение года специалисты планируют также организовать новые нерегулируемые пешеходные переходы. Приоритет будет отдан участкам, ведущим к детским дошкольным и образовательным учреждениям.