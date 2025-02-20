Стало значительно хуже: в полиции Приморья дефицит кадров ужасающе нарастает

«Уровень жизни в крае дорожает. Стоимость недвижимости, аренды жилья у нас одна из самых высоких в России. Поэтому много сотрудников сегодня увольняется со службы и по возрасту, и досрочно, и уходят на службу, в том числе и в центральные регионы, либо уходят на пенсию, и также уезжают в другие регионы, где стоимость жизни и жилья ниже. Некомплект ведет к повышенной нагрузке на оставшийся личный состав и снижению качества работы», — доложил начальник краевой полиции.