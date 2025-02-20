Стало значительно хуже: в полиции Приморья дефицит кадров ужасающе нарастает

Ситуация с дефицитом кадров в полиции Приморья продолжает ухудшаться. За год некомплект личного состава в органах МВД вырос до 27%, что на 4% больше показателя годичной давности. В патрульно-постовой службе (ППС), которая обеспечивает безопасность на улицах, некомплект более 50%. Эту неутешительную статистику замначальника УМВД по региону — начальник полиции, полковник Алексей Попов озвучил на заседании комитета Заксобрания (ЗС) по региональной политике, законности и международному сотрудничеству. В числе причин дефицита называется дороговизна жизни в крае и низкие зарплаты: рядовые в полиции получают 30 тысяч рублей, а офицеры — в среднем 45 тысяч, сообщает ИА PrimaMedia.
На следующей неделе в парламенте состоится отчет начальника УМВД по Приморью, генерал-лейтенанта Александра Табакаева о работе полиции за 2024 год. В преддверии заседания его рассмотрели на профильном комитете.
«Из числа проблем, негативно влияющих на нашу деятельность, основной остается растущий комплект личного состава. За последний год этот показатель вырос и составил 27%. В прошлом году, когда я докладывал также перед депутатами, данный процент у нас составлял 23%. Практически на 4% мы подросли», — сказал Алексей Попов на заседании.
Во время обсуждения проблематики он добавил, что большой некомплект наблюдается в ППС — более 50%.
Причина дефицита кадров в полиции, по его словам, все также обусловлена, в первую очередь, социально-экономическими причинами.
«Уровень жизни в крае дорожает. Стоимость недвижимости, аренды жилья у нас одна из самых высоких в России. Поэтому много сотрудников сегодня увольняется со службы и по возрасту, и досрочно, и уходят на службу, в том числе и в центральные регионы, либо уходят на пенсию, и также уезжают в другие регионы, где стоимость жизни и жилья ниже. Некомплект ведет к повышенной нагрузке на оставшийся личный состав и снижению качества работы», — доложил начальник краевой полиции.
Глава комитета ЗС по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис обратил внимание, что в представленной справке численность начальствующего состава указана 8821 по штату, а рядового состава — 2717.
Как пояснил полковник полиции, начальствующий состав включает в себя офицеров, в том числе и лейтенантов. К примеру, самое многочисленное подразделение в полиции — ГАИ, и там практически все лейтенанты. Увеличением количества офицерских должностей в полиции стремятся за счет званий и более высоких окладов мотивировать людей поступать на службу и удерживать имеющийся личный состав.
«Где есть возможность, пытаемся из сержантских должностей сделать офицерские, чтобы опять где-то мотивировать личный состав. У нас взвод так называемой туристической полиции, порядка 45 человек личного состава, они практически все лейтенанты», — уточнил Алексей Попов.
Депутаты поинтересовались, какая же средняя зарплата у полицейских в Приморье сейчас.
Офицеры и средненачальствующие в среднем на руки получают порядка 45 тысяч рублей, а рядовые порядка 30−35 тысяч рублей в месяц, уточнил замначальника УМВД.
В ходе выступления он отметил, что полиции хотелось бы увеличения социальных программ для людей различных возрастных групп, в том числе и пенсионного и предпенсионного возраста, что позволило бы повысить уровень жизни наших сотрудников и сократить отток личного состава. Какие именно меры предлагается ввести, не прозвучало.
Вице-спикер Заксобрания Приморья Сергей Кузьменко, в свою очередь, напомнил, что в крае действует программа арендного жилья. Со стороны полиции важна инициатива по участию в этих мерах поддержки.
Кроме того, депутаты вспомнили про несколько давно зависших ведомственных строек многоквартирных домов для сотрудников органов внутренних дел во Владивостоке. Это дома на Борисенко, 100-е, и в районе Гоголя. На данный момент по ним, к всеобщему сожалению, нет активного движения и простого решения.