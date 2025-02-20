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В Хабаровске завоют сирены, но паниковать не стоит

Громко, но безопасно: Хабаровск услышит экстренный сигнал.

Источник: Мэрия Хабаровска

5 марта в Хабаровске пройдет масштабная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

В 10:40 по местному времени в городе включат электросирены, чтобы проверить их работоспособность.

«Просим жителей и гостей города при оповещении по громкой связи или трансляции учебной информации в телевизионных и радиопрограммах сохранять спокойствие», — отметил начальник отдела обеспечения мероприятий ГО, ЧС и первичных мер пожарной безопасности управления ГОЧС Виталий Петрищев. — «Это будет плановая проверка работоспособности оборудования».

За десять минут до запуска, в 10:30, ведущие местных теле- и радиокомпаний напомнят жителям о предстоящем мероприятии. В 10:40 прозвучит сигнал «Внимание всем!» — это непрерывный звуковой сигнал сирен, после которого следует включить радио или телевизор для получения экстренного сообщения.

С 10:40 до 10:45 по телеканалам и радиостанциям будет транслироваться уведомление: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения Хабаровского края».

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