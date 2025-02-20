В Хабаровске завоют сирены, но паниковать не стоит

За десять минут до запуска, в 10:30, ведущие местных теле- и радиокомпаний напомнят жителям о предстоящем мероприятии. В 10:40 прозвучит сигнал «Внимание всем!» — это непрерывный звуковой сигнал сирен, после которого следует включить радио или телевизор для получения экстренного сообщения.