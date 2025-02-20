Арт-парк «Холм Амура» появится в Хабаровске

«Мы планируем в этом году создать минимальную инфраструктуру, чтобы можно было приехать и по чистой дорожке зайти на тот самый холм. В этом году мы уже начнем тестировать эту площадку, возможно, со штыковой лопатой», — рассказал директор ООО «А-Парк» Сергей Руденко.