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Арт-парк «Холм Амура» появится в Хабаровске

Это один из инвестиционных проектов, который реализуется в краевом центре. Этой теме было посвящено совещание, состоявшееся в администрации города при участии мэра и частных инвесторов.

Источник: Reuters

Новое общественное пространство разместится в районе переулков Архиповая Падь и Победы — там традиционно проходит фестиваль воздушных змеев. В парке поставят скамейки, беседки, качели, обустроят место для занятий йогой, для частных мероприятий на территории разместят ивент-площадку. Вход для посетителей будет бесплатным.

Парковые объекты будут поэтапно запускать в течение 10 лет, сейчас они на стадии эскизного проектирования.

«Мы планируем в этом году создать минимальную инфраструктуру, чтобы можно было приехать и по чистой дорожке зайти на тот самый холм. В этом году мы уже начнем тестировать эту площадку, возможно, со штыковой лопатой», — рассказал директор ООО «А-Парк» Сергей Руденко.

Отметим, в этом году в Хабаровске начнется реализация 18 проектов, в их числе парк «Холм Амура», этно-деревня в парке Динамо, рынок в районе остановки «Химфармзавод», народная лыжня. На бульварах появятся новые места для отдыха, арт-объекты, детские игровые комплексы, малые архитектурные формы. Также в планах выделить участки для дополнительных парковочных мест.

туризм и отдых