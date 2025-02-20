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МЧС предупреждает белорусов о гололедице в четверг

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в четверг, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в Ричмонде: -7° 3 м/с 86% 761 мм рт. ст. -1°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

По прогнозам Белгидрометцентра, сегодня установится облачная с прояснениями погода и будет без существенных осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый.

Дневная температура воздуха составит −1…-6°С, по юго-западу — 0…+1°С.

Прогноз погоды по регионам.

В Минске сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, на отдельных участках дорог — гололедица. Столик термометра опустится в белорусской столице до отметки −2…-4°C. Ветер неустойчивый 1−6 м/с.

В Витебске, Гомеле и Могилеве тоже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, но более холодную — до −4…-6°C. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер неустойчивый 1−6 м/с.

В Гродно и Бресте прогнозируется 0…-2°C и −1…+1°C соответственно. В этих областных центрах в четверг будет переменная облачность и без осадков, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер также неустойчивый 1−6 м/с.