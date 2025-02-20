МЧС предупреждает белорусов о гололедице в четверг

Спасатели предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
По прогнозам Белгидрометцентра, сегодня установится облачная с прояснениями погода и будет без существенных осадков. Утром в отдельных районах возможен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый.
Дневная температура воздуха составит −1…-6°С, по юго-западу — 0…+1°С.
Прогноз погоды по регионам.
В Минске сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, на отдельных участках дорог — гололедица. Столик термометра опустится в белорусской столице до отметки −2…-4°C. Ветер неустойчивый 1−6 м/с.
В Витебске, Гомеле и Могилеве тоже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду без существенных осадков, но более холодную — до −4…-6°C. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер неустойчивый 1−6 м/с.
В Гродно и Бресте прогнозируется 0…-2°C и −1…+1°C соответственно. В этих областных центрах в четверг будет переменная облачность и без осадков, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер также неустойчивый 1−6 м/с.