На горнолыжном курорте в Арсеньеве устанавливают шестиместные кресла

На круглогодичном горнолыжном курорте в Арсеньеве протягивают технологический канат на дороге «Д» и монтируют кресла. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на правительство Приморского края.
После этого работу оборудования проверят в тестовом режиме. Открыть объект планируют к концу этого года.
Специалисты монтируют и крепят кресла на нижней станции канатной дороги «Д» на горе Обзорной. Это шестиместные кресла со специальными колпаками, защищающими пассажиров от ветра и снега. Колпак при движении закрывается автоматически. Всего установят 93 таких кресла. Протяженность канатной дороги «Д» — 1570 метров. Скорость движения — до шести метров в секунду. То есть на весь путь уйдет примерно 4,5 минуты.
Одновременно начали протягивать технологический канат диаметром 16 миллиметров. Его будут использовать для монтажа основного каната, который обеспечит движение кресел. Вспомогательный канат соединят с основным. В финале основной канат протянут через опоры и станции.
Добавим, что круглогодичный горнолыжный курорт «Арсеньев» — самый большой соцпроект в регионе. Его стоимость составляет 9,6 миллиарда рублей. Масштабный объект включит в себя водно-оздоровительный комплекс с крытым и открытым бассейнами, отели на 250 номеров, комплекс апартаментов, сервисно-туристический центр, рестораны, террасы, парковки и благоустроенную территорию.