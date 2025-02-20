На горнолыжном курорте в Арсеньеве устанавливают шестиместные кресла

Специалисты монтируют и крепят кресла на нижней станции канатной дороги «Д» на горе Обзорной. Это шестиместные кресла со специальными колпаками, защищающими пассажиров от ветра и снега. Колпак при движении закрывается автоматически. Всего установят 93 таких кресла. Протяженность канатной дороги «Д» — 1570 метров. Скорость движения — до шести метров в секунду. То есть на весь путь уйдет примерно 4,5 минуты.