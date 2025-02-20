Эксперты Народного фронта проверят школы Омска во время ремонта

В Омске эксперты Народного фронта проверят, как идет ремонт закрытых ранее образовательных учреждений региона. Общественники совместно с представителями власти и подрядчиками проведут контроль за ходом работ.
О первых проверках в своем Telegram-канале сообщил первый проректор ОмГПУ Иван Кротт. Проверили школу № 14 и Лицей № 29. На ремонт школы было выделено 141 млн рублей. А на восстановления Лицея № 175 — 175 млн.
Проверкой установлено, что в школе процент выполненных работ составил более 45%. В Лицее № 29 подрядчиком выполнено 31% от запланированного объема. Ремонтные работы в обеих школах выполняет ООО «Омск Сайдинг Инвест».
Срок выполнения работ в обоих образовательных учреждениях — до 15 июля 2025 года.
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