Что за теракт собирался устроить посетитель ТЦ в Хабаровске?

Житель Хабаровска напугал посетителей одного из крупнейших городских ТЦ, пригрозив совершить теракт на фоне конфликта с продавцом. К счастью, всё обошлось без взрыва и пострадавших — угрозы оказались пустыми. Подробности выяснил hab.aif.ru.
Зачем хабаровчанин угрожал терактом?
Инцидент произошёл вечером 18 февраля в торговом центре «Стрелка» на улице Карла Маркса. В одно из помещений комплекса вошёл 30-летний горожанин и принялся оскорблять продавцов. Как отметили в городских чатах пользователи, знакомые с ситуацией, мужчина якобы пытался вернуть товар, который возврату не подлежит.
Когда ссора накалилась до предела, мужчина от вымещения злости переключился на угрозы и пообещал взорвать ТЦ ручной гранатой. Сотрудники активировали тревожную кнопку и вызвали Росгвардию.
Что будут с ним делать дальше?
На место прибыла группа задержания, которая скрутила «террориста» — но оказалось, что хабаровчанин просто блефовал, и никакой гранаты или других взрывных устройств при нём не было. Кроме того, в ТЦ он пришёл в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Дебошира доставили для допроса и разбирательств в полицейский участок. Правоохранители проверяют инцидент. Не исключено, что против горожанина будет возбуждено уголовное дело, если в его действиях обнаружатся иные мотивы, кроме хулиганских.