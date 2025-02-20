Что за теракт собирался устроить посетитель ТЦ в Хабаровске?

На место прибыла группа задержания, которая скрутила «террориста» — но оказалось, что хабаровчанин просто блефовал, и никакой гранаты или других взрывных устройств при нём не было. Кроме того, в ТЦ он пришёл в состоянии сильного алкогольного опьянения.