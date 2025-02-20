Выручка от продажи товаров выросла в Иркутской области до 746,3 миллиарда

Специалисты Иркутскстата подвели итоги 2024 года на потребительском рынке. Как стало известно КП-Иркутск, оборот розничной торговли (прим. ред. — выручка от продажи товаров населению) с января по декабрь составил 746,3 миллиарда рублей. Если сравнивать с показателями, опубликованными годом ранее, то сумма увеличилась на 11,4%.
— Чаще всего покупатели отдавали деньги за продукты, напитки и табак — 50,5%, оставшаяся часть — непродовольственные товары. Выручка от продажи собственной кулинарии выросла на 7% и составил 39,6 миллиарда рублей, — рассказали в пресс-службе Иркутскстата.
За обозначенный период жители региона отдали 179,6 миллиарда за платные услуги. Значительный рост наблюдается в области информационных технологий (на 16,1%) и жилищных услуг (на 6,4%). Также весомая часть доходов уходит на оплату коммунальных (21,6%), транспортных (17,5%), телекоммуникационных (13,4%) и бытовых (9,2%) услуг.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что глава Следкома запросил доклад по делу о нападении собаки на юношу в Шелехове.