Выручка от продажи товаров выросла в Иркутской области до 746,3 миллиарда

Специалисты Иркутскстата подвели итоги 2024 года на потребительском рынке. Как стало известно КП-Иркутск, оборот розничной торговли (прим. ред. — выручка от продажи товаров населению) с января по декабрь составил 746,3 миллиарда рублей. Если сравнивать с показателями, опубликованными годом ранее, то сумма увеличилась на 11,4%.