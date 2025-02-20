Два новых сквера появятся в Хабаровске благодаря нацпроекту

Напомним, что благодаря нацпроекту в этом году также будет облагорожен ряд городских пространств в Комсомольске-на-Амуре. Там займутся парками Судостроителей и имени Гагарина, а также сквером в районе проспектов Московского и Победы. За благоустройство данных общественных территорий проголосовали сами комсомольчане весной прошлого года. Все работы будут вестись в сотрудничестве с авиационным и судостроительным заводами.