Два новых сквера появятся в Хабаровске благодаря нацпроекту

В Хабаровске, за счёт средств президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в 2025 году создадут сразу два новых сквера — на переулке Краснореченском в Индустриальном районе и на улице Руднева в Краснофлотском. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на обустройство общественных пространств выделено порядка 65 миллионов рублей. Работы по благоустройству стартуют в мае, а завершатся в октябре.
По информации пресс-службы городской администрации, новые скверы будут выполнены в современном стиле. Так, на общественной территории на переулке Краснореченском проложат новые пешеходные дорожки, оборудуют игровые зоны для детей разных возрастов, установят малые архитектурные формы, качели, перголы, а также смонтируют системы освещения и видеонаблюдения.
Со стороны проезжей части сквер защитят ограждением, как и со стороны проходящей здесь теплотрассы.
Что касается общественного пространства на улице Руднева, которое организуют в районе дома № 52, то там также предусмотрено обустройство прогулочных площадок, новых пешеходных связей, установка детской игровой зоны, площадок для занятий уличными видами спорта, малых архитектурных форм, наружного освещения и видеонаблюдения. Качелями и перголами сквер тоже не обделят. Кроме того, при проектировании учли существующие сейчас зелёные насаждения — их максимально сохранят.
Напомним, что благодаря нацпроекту в этом году также будет облагорожен ряд городских пространств в Комсомольске-на-Амуре. Там займутся парками Судостроителей и имени Гагарина, а также сквером в районе проспектов Московского и Победы. За благоустройство данных общественных территорий проголосовали сами комсомольчане весной прошлого года. Все работы будут вестись в сотрудничестве с авиационным и судостроительным заводами.