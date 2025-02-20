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В Перми возле УДС «Молот» построят новый спортивный комплекс за 1,9 млрд рублей

Новая «Территория спорта» появится в Мотовилихинском районе города.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона Дмитрий Махонин рассказал о планируемых изменениях в бюджет Пермского края на ближайшие три года. Поправки включат выделение дополнительных денежных средств на строительство новых спортивных объектов в Перми.

Рядом с УДС «Молот» в Мотовилихинском районе возведут многофункциональный спортивный комплекс «Территория спорта». На его проектирование и строительство в 2025—2027 годах направят 1,9 млрд рублей.

Комплекс включит залы для занятий разными видами спорта с обеспечением доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая тренировки по адаптивному хоккею и плаванию.

Серьезное обновление ждет спорткомплекс «Пермские медведи». На его реконструкцию краевые власти направят 1 млрд руб. Это позволит построить современную лыжероллерную трассу, обновить здания спорткомплекса, подготовить его к приему международных соревнований.

Весной прошлого года на ул. Советской в Перми открыли спортивный комплекс «Энергия».

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