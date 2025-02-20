Вагон горел в тоннеле: в минском метро прошли учения МЧС

Согласно легенде учений, в одном из вагонов поезда производства «Штадлер Минск» произошло возгорание, в этот момент поезд находился в тоннеле.
«Машинист оперативно сообщил поездному диспетчеру о происшествии и сумел довести состав до ближайшей станции. Сотрудники метрополитена вызвали подразделения МЧС, обесточили контактный рельс и начали спешно эвакуировать пассажиров в безопасное место с притоком свежего воздуха», — говорится в сообщении.
Также спасатели отрабатывали спасение пострадавших, так как, по легенде, несколько человек отравились продуктами горения.
«Пожар был ликвидирован подразделениями спасателей, которые быстро развернули пожарные рукава сразу по прибытии расчетов на станцию», — добавили в метрополитене.
В пресс-службе также добавили, что утром 20 февраля станция, как обычно, открылась в 5:30.