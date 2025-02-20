Вагон горел в тоннеле: в минском метро прошли учения МЧС

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Более 100 человек и 20 единиц техники было задействовано на тактико-специальных учениях спасателей, которые прошли на станции метро «Площадь Франтишка Богушевича Восток» в столице в ночь с 19 на 20 октября, сообщила пресс-служба метрополитена.