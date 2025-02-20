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Вагон горел в тоннеле: в минском метро прошли учения МЧС

МИНСК, 20 фев — Sputnik. Более 100 человек и 20 единиц техники было задействовано на тактико-специальных учениях спасателей, которые прошли на станции метро «Площадь Франтишка Богушевича Восток» в столице в ночь с 19 на 20 октября, сообщила пресс-служба метрополитена.

Источник: Sputnik.by

Согласно легенде учений, в одном из вагонов поезда производства «Штадлер Минск» произошло возгорание, в этот момент поезд находился в тоннеле.

«Машинист оперативно сообщил поездному диспетчеру о происшествии и сумел довести состав до ближайшей станции. Сотрудники метрополитена вызвали подразделения МЧС, обесточили контактный рельс и начали спешно эвакуировать пассажиров в безопасное место с притоком свежего воздуха», — говорится в сообщении.

Также спасатели отрабатывали спасение пострадавших, так как, по легенде, несколько человек отравились продуктами горения.

«Пожар был ликвидирован подразделениями спасателей, которые быстро развернули пожарные рукава сразу по прибытии расчетов на станцию», — добавили в метрополитене.

В пресс-службе также добавили, что утром 20 февраля станция, как обычно, открылась в 5:30.

учения
метро