Где в Минске работают датчики контроля скорости, рассказали в ГАИ

Спидкамы контролируют передвижение транспорта на улицах Московской, Домашевской, Аэродромной, Радиальной и Ташкентской, а также на проспектах Партизанском и Жукова, где запрещается превышать скорость в 60 км/ч. На проспекте Независимости водителям следует придерживаться ограничений в 60 км/ч и 80 км/ч. На Долгиновском тракте нельзя разгоняться более чем на 80 км/ч, а на МКАД — свыше 90 км/ч.