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Где в Минске работают датчики контроля скорости, рассказали в ГАИ

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости включены на 10 участках столичной улично-дорожной сети, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Спидкамы контролируют передвижение транспорта на улицах Московской, Домашевской, Аэродромной, Радиальной и Ташкентской, а также на проспектах Партизанском и Жукова, где запрещается превышать скорость в 60 км/ч. На проспекте Независимости водителям следует придерживаться ограничений в 60 км/ч и 80 км/ч. На Долгиновском тракте нельзя разгоняться более чем на 80 км/ч, а на МКАД — свыше 90 км/ч.

Госавтоинспекция призывает водителей быть осторожными на дорогах, соблюдать безопасную скорость и интервал между транспортными средствами, а также учитывать погодные условия.