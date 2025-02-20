Пермь встала в пробках из-за ДТП на Революции и Малкова

Жители Перми встали в пробках из-за ДТП на улицах Революции и Малкова, сообщили perm.aif.ru очевидцы.
Утром 20 февраля два дорожных затора, которые возникли из-за аварий с автомобилями, заметили сразу в двух районах Перми. Жители городского центра рассказали perm.aif.ru, что одно из ДТП, из-за которого заблокированы оказались сразу две дорожных полосы, возникло на улице Революции на перекрёстке с Комсомольским проспектом. На фотографии, которую прислала пермячка с места аварии, видно два легковых автомобиля, не поделивших дорогу.
Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, авария случилась около 8:56 часов утра. Средний и левый ряд оказались заблокированы. В месте ДТП движение на Революции и Компросе отмечено красным цветом. Когда очевидец делала фото, сотрудники ДПС ещё не прибыли на место аварии.
Ещё один, более крупный затор образовался на улице Малкова в сторону центра. Движение до улицы Локомотивной также окрашено в красный. На карте один из жителей города установил отметку о ДТП.
«ДТП. Средний ряд, левый ряд. 09:17», — сообщают «Яндекс. Карты».
В это же время заторы заметны на шоссе Космонавтов, на улице Пушкина и на улице Попова, где около 8 часов утра также была установлена отметка об аварии.