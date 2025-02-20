Пермь встала в пробках из-за ДТП на Революции и Малкова

Утром 20 февраля два дорожных затора, которые возникли из-за аварий с автомобилями, заметили сразу в двух районах Перми. Жители городского центра рассказали perm.aif.ru, что одно из ДТП, из-за которого заблокированы оказались сразу две дорожных полосы, возникло на улице Революции на перекрёстке с Комсомольским проспектом. На фотографии, которую прислала пермячка с места аварии, видно два легковых автомобиля, не поделивших дорогу.