В зоне СВО погиб уроженец Омской области Виталий Шипилов

Прощание с Виталием Шипиловым состоится 20 февраля 2025 года в Доме культуры поселка Новоомский (ул. Гагарина, 1). Церемония будет проходить с 12:00 до 13:00. После чего состоится захоронение на кладбище села Троицкое.