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В зоне СВО погиб уроженец Омской области Виталий Шипилов

Мужчина был призван в октябре 2024 года по контракту.

Источник: Комсомольская правда

В зоне СВО погиб уроженец Нововаршавского района Виталий Шипилов. Как рассказали в администрации Новоомского сельского поселения, мужчина погиб 9 ноября 2024 года в ходе выполнения боевой задачи.

Опытный военный подписал контракт 22 октября 2024 года. За короткое время своей службы в зоне СВО, как рассказывают сослуживцы Виталия, мужчина проявил себя настоящим героем.

Прощание с Виталием Шипиловым состоится 20 февраля 2025 года в Доме культуры поселка Новоомский (ул. Гагарина, 1). Церемония будет проходить с 12:00 до 13:00. После чего состоится захоронение на кладбище села Троицкое.

Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования родным и близким героя.