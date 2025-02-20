В зоне СВО погиб уроженец Омской области Виталий Шипилов

В зоне СВО погиб уроженец Нововаршавского района Виталий Шипилов. Как рассказали в администрации Новоомского сельского поселения, мужчина погиб 9 ноября 2024 года в ходе выполнения боевой задачи.
Опытный военный подписал контракт 22 октября 2024 года. За короткое время своей службы в зоне СВО, как рассказывают сослуживцы Виталия, мужчина проявил себя настоящим героем.
Прощание с Виталием Шипиловым состоится 20 февраля 2025 года в Доме культуры поселка Новоомский (ул. Гагарина, 1). Церемония будет проходить с 12:00 до 13:00. После чего состоится захоронение на кладбище села Троицкое.
Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования родным и близким героя.