90-летний народный артист СССР Геннадий Овсянников дал обещание служить Беларуси, пишет sb.by.
В сообщении сказано, что в юбилей Овсянников вышел на сцену Купаловского театра перед началом спектакля «Паўлінка». Его стоя поприветствовала вся труппа театра. Слово взял министр культуры Руслан Чернецкий и назвал артиста учителем. Овсянников вспомнил, как выходил на сцену в спектакле «Соловей» по повести Змитрока Бядули вместе со Стефанией Станютой. Он рассказал, что в названной постановке выносил «зэдлічак».
— И помню, как Стефания Михайловна рассматривала альбом, в котором были снимки ее котов, а я стоял с этой скамеечкой в руках… А сейчас, в 2025 году, я сам стою на этой сцене, — отметил народный артист СССР и Беларуси.
Овсянников признался, что ему не грустно. Он сказал, что в 1957 году в театр пришло 11 человек, из которых сейчас остались только он и Мария Захаревич.
— Что еще сказать? Я ўдзячны краіне, люблю сваю Беларусь і гатовы служыць ёй, колькі хопіць сіл, — заявил Геннадий Овсянников.
Артист выразил слова благодарности правительству и лично президенту Беларуси Александру Лукашенко (глава государства поздравил Овсянникова с 90-летием) за внимание к нему.
Кстати, мы собрали шесть спектаклей, где по сей день выходит на сцену Купаловского театра народный артист СССР и Беларуси Геннадий Овсянников, которому исполнилось 90 лет.
А еще мы писали историю 10 связанных с Беларусью песен Юрия Антонова, которому исполнилось 80 лет: «Если любишь ты», «Снегири», «О добрых молодцах» и редкая «Гармошка»:
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Юрию Антонову, сказав про связь с Беларусью.