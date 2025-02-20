Шелковые ковры с аятами появятся в Центре исламской цивилизации в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Восемь шелковых ковров готовятся украсить стены зала, посвященного священному Корану, который расположен в центре исламской цивилизации Узбекистана, сообщили в пресс-службе центра.
«Готовятся восемь шелковых ковров для украшения стен зала Корана, который расположен в центре исламской цивилизации. На них изображены аяты из Османского мусхафа. Один из этих ковров уже разместили в экспозиции центра», — говорится в сообщении.
Размеры ковров составляют 8,1×3,7 метра, а тексты аятов на них будут доступны на нескольких иностранных языках с помощью специальных QR-кодов. Планируется, что посетители смогут прослушивать текст с помощью мобильных приложений.
Сообщается, что аяты были каллиграфически переписаны известным мастером письма Хабибулло Салихом.
Он является одним из самых талантливых каллиграфов Центральной Азии, в совершенстве владеющих древними стилями письма.
«Хабибулло Салих — один из самых искусных каллиграфов Центральной Азии, в совершенстве владеющий древними стилями каллиграфии, такими как насх, тавка и рика. Президент Шавкат Мирзиёев предложил создать школу каллиграфии во время посещения Центра исламской цивилизации в прошлом месяце. Данная инициатива является важным шагом на пути сохранения и развития нашего национального наследия и литературного искусства», — говорится в сообщении.
Также в здании Центра исламской цивилизации планируется создать специализированные мастерские для каллиграфов и лаборатории для восстановления и консервации древних рукописей.