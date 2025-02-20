Академик Каляев: в области искусственного интеллекта Россия догонит и перегонит Америку

Сегодня открывается Форум будущих технологий — знаковое мероприятие в области развития в России наукоемких технологий, в рамках которого представители научного и делового сообщества обсудят передовые научные разработки и продуктовые решения на их основе.

В преддверии начала работы форума академик РАН Игорь Каляев в своей статье специально для ТАСС рассказал, за счет чего России удастся догнать и перегнать своих конкурентов в борьбе за лидерство в области искусственного интеллекта (ИИ).