Академик Каляев: в области искусственного интеллекта Россия догонит и перегонит Америку

США находятся в энергетическом кризисе на фоне противостояния с Китаем в сфере искусственного интеллекта. Такое мнение выразила глава подразделения Google, отвечающего за развитие энергетического рынка, Кэролайн Голин. Менеджер компании также отметила, что решение Google использовать возобновляемые источники энергии привело к нестабильности электросетей. Это вынудило компанию начать развитие ядерной энергетики.
Мировая гонка ИИ набирает бешеные обороты. Еще не прошло и месяца с момента, как Трамп объявил о вложении $500 млрд в развитие инфраструктуры ИИ в США, а уже сегодня речь идет о создании суперкомпьютера для ИИ стоимостью в триллион долларов. Для сравнения: триллион долларов, которые собираются потратить американцы на суперкластер ИИ, — это сто триллионов рублей, или почти 50% ВВП России. При этом уже сегодня искусственный интеллект потребляет до 5% от мирового производства электроэнергии, и эта величина будет далее только экспоненциально возрастать. По оценкам специалистов, для удовлетворения потребностей ИИ скоро будет нужно столько энергии, сколько тратит половина США. А стоимость машинного обучения больших языковых моделей ИИ уже приближается к миллиарду долларов.
В то же время отсутствуют результаты каких-либо серьезных исследований или даже простых качественных оценок того, какой, собственно говоря, реальный эффект (экономический, производственный, социальный и т.д.) дает это безудержное развитие ИИ. Все держится на каких-то мутных обещаниях, что он обеспечит нам «светлое будущее». Причем, как правило, все эти «красивые картинки» светлого будущего рисуют люди, финансово заинтересованные в бесконечном развитии ИИ. Но, как говорится, «обещать — не значит жениться», и весь этот «искусственно-интеллектуальный» бум в настоящее время, похоже, держится в основном за счет непрерывного роста хайпа вокруг него.
Мы тоже попали под этот мировой гипноз и всячески стараемся не отстать в этой гонке за «призраком» ИИ. Наше государство вкладывает большие деньги (по крайней мере, по нашим российским меркам) в развитие технологий ИИ. Но куда в первую очередь идут эти деньги? В частные корпорации, такие как Сбербанк, ВТБ, МТС, «Яндекс» и т.д., которые, в свою очередь, вкладывают их в разработку различных «интеллектуальных» сервисов, с помощью которых инновационно «высасывают» деньги из населения и получают на этом огромную прибыль. В чем польза, например, от повсеместного внедрения голосовых помощников типа «Алисы»? Раньше, чтобы включить телевизор, надо было хотя бы встать с дивана и тем самым немного размять ноги. А теперь можно управлять телевизором не вставая, что только усугубляет проблему гиподинамии у населения.
Ну и на какое «светлое будущее» нам нужно рассчитывать в результате таких внедрений ИИ в нашу повседневную жизнь и в чем, собственно говоря, здесь заключаются интересы нашей страны, которая отрывает от своего ограниченного бюджета деньги на все это? Мы стали лучше жить или наша страна стала сильнее и богаче? В то же время на действительно нужные сегодня работы по развитию технологий ИИ для решения задач обеспечения обороны и безопасности страны денег зачастую не хватает.
И здесь следует согласиться с Игорем Ашмановым, который говорит, что втягивание нашей страны в гонку ИИ очень напоминает ему те самые пресловутые «звездные войны», в которые американцы втянули нас в 80-е годы прошлого века. Напомню, что США в 80-х в ходе холодной войны объявили программу «Звездные войны», которая на 90% была выдумкой и не реализована до сих пор. Это была чисто медийная операция, и есть мнение, что руководство СССР во главе с Горбачевым реально «повелось» на нее, в результате чего в эту авантюру были вложены огромные деньги, что, в свою очередь, в значительной степени повлияло на развал Советского Союза.
Обратите внимание, что великие научно-технические проекты прошлого века, такие как советские атомный и космический проекты, американский проект высадки человека на Луну, разрабатывались и обсчитывались без суперкомпьютеров и ИИ, а с помощью допотопных арифмометров и логарифмических линеек. А мы сегодня, со всеми нашими супер-пупер-компьютерами и сверхсильным ИИ, не можем даже просто повторить многие из этих достижений прошлого. Я вовсе не ратую за то, что нам надо возвращаться на 70 лет назад к логарифмическим линейкам, а просто хочу подчеркнуть, что далеко не все зависит от вычислительных мощностей, объемов обрабатываемых данных, силы ИИ и т.д. Очень многое зависит от правильной организации научно-технического процесса и, главное, от людей, стоящих во главе этого процесса.
Считаю, что для достойной конкуренции в области искусственного интеллекта нам не нужно гнаться за эфемерными целями создания так называемого общего и бесконечно развиваемого ИИ, который должен спасти нас от всех бед и напастей (с моей точки зрения, более вероятно, что то же самое сделают прилетевшие к нам инопланетяне). Нужно выбрать достаточно узкие, но обоснованные экономически, социально или с точки зрения обороны области применения ИИ и именно на их развитие направить наши скудные (по сравнению с США) ресурсы.
По каждому такому направлению в качестве лидера должен быть назначен прагматичный технократ-системщик, четко понимающий конкретную практическую цель развития соответствующего направления ИИ и обладающий полномочиями и ответственностью, схожими с полномочиями и ответственностью руководителей советского атомного проекта.
Вообще, следует отметить, что развитие науки и техники в нашей стране всегда в значительной степени стимулировалось и подталкивалось различными санкциями и нашим общим отставанием от Запада в технологическом плане. Мы всегда «догоняли и перегоняли Америку» в первую очередь за счет оригинальных научных идей и технических решений наших ученых и инженеров. И поэтому уверен, что в области ИИ будет происходить то же самое.