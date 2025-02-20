«Вопиющий случай»: мерзкая выходка мужчины попала на видео во Владивостоке

В отдел полиции Ленинского района поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что некий мужчина повредил ее автомобиль в районе улицы Невельского. Речь идет о произошедшем возле школы № 80. По версии женщины, другому участнику движения якобы не понравилось, в каком месте она остановилась для высадки ребенка из салона. Потерпевшая рассказала, что сначала он оскорбил ее, а потом вернулся и нанес повреждения автомобилю — разбил фары предметом, похожим на молоток. Все происходящее зафиксировала камера видеорегистратора.