«Вопиющий случай»: мерзкая выходка мужчины попала на видео во Владивостоке

Полицейские проводят проверку по факту инцидента на улице Невельского во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
В отдел полиции Ленинского района поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что некий мужчина повредил ее автомобиль в районе улицы Невельского. Речь идет о произошедшем возле школы № 80. По версии женщины, другому участнику движения якобы не понравилось, в каком месте она остановилась для высадки ребенка из салона. Потерпевшая рассказала, что сначала он оскорбил ее, а потом вернулся и нанес повреждения автомобилю — разбил фары предметом, похожим на молоток. Все происходящее зафиксировала камера видеорегистратора.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели территорию и взяли показания у заявительницы.
В настоящее время проводится проверка по данному делу. Устанавливаются личные данные злоумышленника и размер ущерба, причиненного его действиями.
По итогам проверки будет принято законное и обоснованное решение.