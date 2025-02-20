Создана геотермальная ТЭС для работы в холодных условиях

В настоящее время, как напомнили ученые, в России действуют четыре ГеоЭС на Камчатке и Курильских островах. Все они напрямую используют пар. В ТПУ предложили ГеоЭС бинарного типа на основе органического цикла одного из родоначальников технической термодинамики Уильяма Джона Ренкина, который предполагает преобразование тепла в работу с помощью рабочего тела (в этой роли используются, например, углеводороды, силиконовые масла, хладагенты). Подобных промышленных станций в РФ пока нет.