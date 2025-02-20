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Создана геотермальная ТЭС для работы в холодных условиях

Проект реализуется при поддержке программы Минобрнауки «Приоритет-2030».

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали опытный образец геотермальной тепловой электростанции (ГеоЭС) мощностью до 25 киловатт и провели первые испытания установки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что проект реализуется при поддержке программы Минобрнауки «Приоритет-2030».

«В отличие от существующих в России геотермальных станций, в ГеоЭС ТПУ используется органический цикл Ренкина, позволяющий ей работать при более низких температурах. В перспективе подобные установки могут использоваться и для электро-, и для теплоснабжения», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время, как напомнили ученые, в России действуют четыре ГеоЭС на Камчатке и Курильских островах. Все они напрямую используют пар. В ТПУ предложили ГеоЭС бинарного типа на основе органического цикла одного из родоначальников технической термодинамики Уильяма Джона Ренкина, который предполагает преобразование тепла в работу с помощью рабочего тела (в этой роли используются, например, углеводороды, силиконовые масла, хладагенты). Подобных промышленных станций в РФ пока нет.

«В нашей разработке в качестве рабочего тела выступает хладагент — озонобезопасный газ из группы фреонов, кипящий при более низких температурах — от 47 градусов Цельсия. Это позволяет расширить географию регионов, где можно будет использовать ГеоЭС. Существующие ГеоЭС могут функционировать только при температуре выше 100 градусов», — рассказал руководитель проекта, доцент Станислав Янковский.

Опытный образец ГеоЭС установлен на территории кампуса ТПУ. Проведены первые натурные запуски с использованием физической модели геотермальной скважины. Флюид (кипящая вода) геотермального источника под давлением поднимается из скважины, через теплообменник передает тепло хладагенту, а тот, закипая, передает энергию винтовому детандеру, на валу которого установлен генератор.

Ученые ТПУ проанализировали имеющиеся данные о геотермальной отрасли России и других стран и собрали карту наиболее перспективных для развития таких технологий регионов. В их число вошла и Западная Сибирь, причем, анализ подтвердил, что Томская область перспективна для развития геотермальной энергетики.