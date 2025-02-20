Как мессенджеры инфантилизировали родителей и вымотали учителей

Идут они рисовать. Идут мимо парка, спускаются в красивое метро. Тут бы учительницам и рассказывать им: про оформление станций, про майолику, про мозаику и смальту, про Петра I на мозаичном панно. Идут по улице — рассказать бы про птичек, показать, как образовываются на крыльях голубя блики, как падает тень. Но вместо этого учителя должны постоянно отчитываться, куда идут, кого встречают. И ведь не сами же они по своей воле придумали тратить на это время — мы, родители, от них этого ждем. И выходит, что сами у своих детей отнимаем полезное время, заставляя учителей торчать в мессенджерах. Постоянно их спрашиваем, что нести, предупреждаем, что дети опоздают, заболели, не придут. Раньше-то как справлялись?