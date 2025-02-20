Разработан способ получения «живых» БАДов из тараканов и червей

«Насыщенная полезными элементами биомасса будет востребована в животноводстве, так как способна улучшить метаболизм сельскохозяйственных животных в сложные периоды роста и содержания. Например, молодняк искусственно созданных пород бройлеров не способен усваивать витамины и минералы в неактивной форме в раннем возрасте, поскольку печень и ферментативная система в этот период недоразвиты. Поедая корм с обогащенными нутриентами беспозвоночными, они не только получат необходимые вещества в доступной форме, но и значительную долю животного белка, крайне необходимого для роста. Витамины и минералы, находящиеся в биомассе беспозвоночных в активной форме, также обеспечат повышение иммунитета животных и баланс необходимых макро- и микроэлементов», — отмечается в сообщении.