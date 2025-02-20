Разработан способ получения «живых» БАДов из тараканов и червей

ТОМСК, 20 февраля. /ТАСС/. Способы изменения нутриентного состава беспозвоночных так, чтобы обогащенная биомасса помогала восстановлению и увеличению веса сельскохозяйственных животных, разработали биологи Томского государственного университета (ТГУ). Новый продукт может быть использован для производства протеиновых добавок в корма для животных, технология готова к внедрению в производство, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По словам ученых, в животноводстве необходимы подобные БАДы. Они могут значительно повысить эффективность таких производств, поскольку новый способ передачи витаминов, минералов и других нутриентов, находящихся в биомассе беспозвоночных в биологически активной форме, позволяет решить проблему авитоминозов молодняка птицы, повысить продуктивность и физиологические показатели здоровья скота в стойловый период. Кроме того, переход на корм, обогащенный сбалансированной биомассой беспозвоночных, позволит снизить зависимость от дорогостоящих химических препаратов и менее качественных традиционных источников белка, таких как соя и отходы рыбной промышленности.
«Насекомые в целом лучше подвержены изменению нутриентного состава, обогащаются большим количеством разных витаминов, белков, жиров и углеводов, кроме того, они значительно калорийнее. Поэтому насекомые наиболее перспективны как объекты для получения биомассы с заданными свойствами. В настоящее время в России формируется производство кормов и белковой продукции на основе беспозвоночных. Подходы, разработанные учеными ТГУ для улучшения нутриентного состава животных, могут значительно повысить эффективность таких производств», — сказано в сообщении.
Ученые выясняли, как разные виды беспозвоночных животных реагируют на обогащение корма предшественниками питательных веществ и может ли процесс их накопления в биомассе быть контролируемым. Для эксперимента биологи выбрали четыре вида беспозвоночных из традиционно разводимых в мире в качестве корма для животных, пищевых полуфабрикатов или утилизации органических отходов: это мраморный таракан, домовый сверчок, гигантская ахатина и калифорнийский червь.
«Результаты проведенного анализа показали, что изменение минерального состава при частичном обогащении корма у животных происходит по-разному, наиболее четко оно выражено у ахатин и червей. У тараканов и сверчков лишь некоторые элементы демонстрируют значительный рост. Интересно, что и при частичном, и при комплексном обогащении удавалось стабильно увеличивать уровень витаминов группы В, жирорастворимых витаминов и витамина С. Причем, тараканы накапливают их быстрее всех», — приводятся в сообщении слова руководителя проекта, завкафедрой зоологии беспозвоночных животных БИ ТГУ Анастасии Симаковой.
Внедрение в производство.
Результаты исследований, проведенных при поддержке РНФ, позволяют разработать рецептуру обогащения кормов животных для получения необходимого продукта с заданными параметрами питательных веществ. Вместе с тем ученые могут помочь промышленникам отобрать виды беспозвоночных, наиболее эффективно накапливающих конкретные нутриенты, и поставить технологию выращивания беспозвоночных животных с повышенным содержанием конкретных веществ.
«Насыщенная полезными элементами биомасса будет востребована в животноводстве, так как способна улучшить метаболизм сельскохозяйственных животных в сложные периоды роста и содержания. Например, молодняк искусственно созданных пород бройлеров не способен усваивать витамины и минералы в неактивной форме в раннем возрасте, поскольку печень и ферментативная система в этот период недоразвиты. Поедая корм с обогащенными нутриентами беспозвоночными, они не только получат необходимые вещества в доступной форме, но и значительную долю животного белка, крайне необходимого для роста. Витамины и минералы, находящиеся в биомассе беспозвоночных в активной форме, также обеспечат повышение иммунитета животных и баланс необходимых макро- и микроэлементов», — отмечается в сообщении.