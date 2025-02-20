В КФУ сформулировали новое правило в термодинамике межмолекулярных взаимодействий

Компенсационное соотношение исследуется учеными со всего мира уже почти 80 лет, однако все это время предполагалось, что его параметры варьируются в зависимости от природы взаимодействующих молекул. В лаборатории КФУ лишь с использованием данных о термодинамике сольватации и испарения органических неэлектролитов удалось определить, что оно охватывает широчайший круг комплексов молекулярных соединений с водородной связью и различными типами перекрывания электронных орбиталей. Как отметил один из авторов работы доцент кафедры физической химии Химического института имени А. М. Бутлерова КФУ Михаил Ягофаров, в этом смысле правило, выведенное в КФУ, универсально.