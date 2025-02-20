Хабаровчанка устроила незабываемое шоу на рейсе в Таиланд

Во время рейса из Хабаровска в Таиланд одна из пассажирок дебоширила на борту самолета, а потом прилюдно разделась, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Не рассчитавшая дозу спиртного женщина сначала просто приставала к пассажирам, но потом, видимо, решила привлечь к себе еще больше внимания.