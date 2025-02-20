Хабаровчанка устроила незабываемое шоу на рейсе в Таиланд

Во время рейса из Хабаровска в Таиланд одна из пассажирок дебоширила на борту самолета, а потом прилюдно разделась, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Не рассчитавшая дозу спиртного женщина сначала просто приставала к пассажирам, но потом, видимо, решила привлечь к себе еще больше внимания.
Дама сняла с себя штаны и нижнее бельё и легла на пол в проходе. Другие пассажиры уговаривали ее и пытались поднять, но хабаровчанка была непреклонна: вставать и одеваться она отказалась. Очевидцы сняли происходящее на видео, и полуголая хулиганка стала «звездой» социальных сетей.
Происшествие случилось уже за границей, когда самолет приближался к Пхукету.
— Самолет вылетел без происшествий, и, пока он находился на российской стороне, никакой информации о нарушении общественного порядка не поступало, — сообщила начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО Ольга Мироненко.
Напомним, ранее пьяный житель Приморья устроил дебош в самолете, летевшем из Магадана в Хабаровск. Он приставал к пассажирам и бортпроводникам и нецензурно ругался. Из самолета его вывели сотрудники транспортной полиции и отвезли в дежурную часть.