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На Дону провели обследование зоны возможного подтопления

В Ростовской области готовятся к весеннему половодью.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обследовали зоны возможного подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Октябрьского района.

Обследование идет в рамках подготовки к весеннему половодью. Специалисты изучили зоны возможного затопления и гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ. Так, были обследованы участки реки Грушевки на территории слободы Красюковской и хутора Яново-Грушевского.

Возможные сроки подтопления — это март или апрель. Специалисты рекомендуют жителям поселений принять меры для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод.