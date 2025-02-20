На Дону провели обследование зоны возможного подтопления

Обследование идет в рамках подготовки к весеннему половодью. Специалисты изучили зоны возможного затопления и гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ. Так, были обследованы участки реки Грушевки на территории слободы Красюковской и хутора Яново-Грушевского.