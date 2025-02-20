Питьевая вода в двух городах Приморья содержит опасные бактерии

В пяти пробах питьевой воды из систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения Уссурийского и Находкинского городских округов, а также в пробе природной поверхностной воды из реки Каменка обнаружены отклонения по 12 показателям. Исследование специалистов проводилось с 3 по 17 февраля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
«По результатам проведенных исследований 5 проб воды из систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения не соответствовали установленным нормативам по показателям: Escherichia coli (кишечная палочка — прим. ред.), обобщенные колиформные бактерии и мутность», — сообщили в ведомстве.
Результаты исследования внесены в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста», а также направлены заказчикам исследований.
Напомним, в 2024 году в Находке и селах округа выявили 15 несоответствий качества питьевой воды. Результаты лабораторных исследований показали наличие бактерий группы кишечной палочки в трех пробах. В августе того же года Приморский филиал ФГБУ «НЦБРП» проверил питьевую воду из частной скважины Находкинского городского округа. В ней обнаружили опасные бактерии. Исследования проб питьевой воды проведены по обращению владельца скважины. В протоколе испытаний сказано, что вода не соответствует установленным требованиям по содержанию железа. Также в ней обнаружили обобщенные колиформные бактерии.