Ричмонд
-7°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Питьевая вода в двух городах Приморья содержит опасные бактерии

В прошлом году проблема уже давала о себе знать в Находке.

Источник: PrimaMedia.ru

В пяти пробах питьевой воды из систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения Уссурийского и Находкинского городских округов, а также в пробе природной поверхностной воды из реки Каменка обнаружены отклонения по 12 показателям. Исследование специалистов проводилось с 3 по 17 февраля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

«По результатам проведенных исследований 5 проб воды из систем централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения не соответствовали установленным нормативам по показателям: Escherichia coli (кишечная палочка — прим. ред.), обобщенные колиформные бактерии и мутность», — сообщили в ведомстве.

Результаты исследования внесены в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста», а также направлены заказчикам исследований.

Напомним, в 2024 году в Находке и селах округа выявили 15 несоответствий качества питьевой воды. Результаты лабораторных исследований показали наличие бактерий группы кишечной палочки в трех пробах. В августе того же года Приморский филиал ФГБУ «НЦБРП» проверил питьевую воду из частной скважины Находкинского городского округа. В ней обнаружили опасные бактерии. Исследования проб питьевой воды проведены по обращению владельца скважины. В протоколе испытаний сказано, что вода не соответствует установленным требованиям по содержанию железа. Также в ней обнаружили обобщенные колиформные бактерии.

ЖКХ
здоровье