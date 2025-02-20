Трещина расколола лёд Амурского залива у Владивостока от Песчаного до Елены

В Амурском заливе у берегов Владивостока образовалась крупная трещина, протянувшаяся от мыса Песчаного до острова Елены. Об этом сообщили «Новости Владивостока на VL.ru». Причиной стало потепление, которое наблюдалось в регионе на протяжении последней недели. Тёплая погода подтопила припайный лёд, что привело к его разрушению.
По данным Примгидромета, припайный лёд в заливе ранее установился до широты острова Попова, но из-за воздействия солнечных лучей в нём появилась обширная трещина. В последние дни усиление ветра также способствовало выносу части льда из пролива Босфор Восточный. В результате припай в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива значительно сократился.
На данный момент граница плавучего серо-белого льда в Амурском заливе достигает широты острова Римского-Корсакова. В Уссурийском заливе площадь плавучего льда уменьшилась до 3−4 баллов. При этом бухты Новик, Воевода, Рында, а также заливы Посьет и Славянский остаются покрыты припайным льдом толщиной 25−35 см.
В связи с опасной ледовой обстановкой во Владивостоке продолжает действовать запрет на выход на лёд в открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива. Запрет установлен пока до 27 февраля. Также запрещён выезд на лёд на любом виде транспорта. Нарушителям грозят штрафы от 1 000 до 50 000 рублей.