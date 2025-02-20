Трещина расколола лёд Амурского залива у Владивостока от Песчаного до Елены

В связи с опасной ледовой обстановкой во Владивостоке продолжает действовать запрет на выход на лёд в открытой части Амурского залива и в бухтах северо-восточного побережья Уссурийского залива. Запрет установлен пока до 27 февраля. Также запрещён выезд на лёд на любом виде транспорта. Нарушителям грозят штрафы от 1 000 до 50 000 рублей.