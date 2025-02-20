Беспилотные белорусские трамваи могут появиться в Минске и Мозыре

Быцко, говоря о том, почему не выбрали Минск, пояснил, что в столице маршруты трамваем проходят по улицам общего пользования. Трамвайные линии пересекают автомобилисты и это создает определенные сложности. Он отмечает, что в Мозыре основная часть трамвайных маршрутов проходит не в городе (трамваи едут в направлении нефтеперерабатывающего завода). По этой причине систему беспилотности повышенного уровня здесь внедрить в разы проще.