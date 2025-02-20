Беспилотные белорусские трамваи могут появиться в Минске и Мозыре. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал заместитель генерального директора по инновационному развитию «БКМ Холдинг» Олег Быцко.
Он уточнил, что современные трамваи выделяются установленной на них системой, которая не позволяет водителю нарушать Правила дорожного движения. Быцко заметил, что в том случае, если на определенном участке дороги допустимая скорость 40 километров в час, то трамвай не сможет разогнаться больше, так как система автоматически установит соответствующие ограничения.
— Кроме этого, она гарантирует, что водитель не проедет остановку, если вдруг отвлечется во время движения. Трамвай начнет тормозить самостоятельно, — уточнил зам генерального директора.
По его словам, важным являются и маршруты, на которых будут ездить или уже ездят беспилотные трамваи.
— Такая система уже используется в Санкт-Петербурге. В Москве дела обстоят еще лучше: там ходят трамваи с повышенным уровнем беспилотности, — заметил Олег Быцко.
Он обратил внимание, что это в значительной степени уменьшает нагрузку на водителя — он только контролирует исправность системы, не принимая участия в управлении транспортным средством. Вместе с тем представитель компании уточнил, что беспилотные трамваи могут появиться в Мозыре. В указанном городе намерены использовать систему рангом выше той, которая есть в Москве.
Быцко, говоря о том, почему не выбрали Минск, пояснил, что в столице маршруты трамваем проходят по улицам общего пользования. Трамвайные линии пересекают автомобилисты и это создает определенные сложности. Он отмечает, что в Мозыре основная часть трамвайных маршрутов проходит не в городе (трамваи едут в направлении нефтеперерабатывающего завода). По этой причине систему беспилотности повышенного уровня здесь внедрить в разы проще.
Специалист подчеркивает, что по завершению работ в Мозыре, акцент будет сделан на Минск.
«Возможно, нарастить уровень беспилотности минских трамваев или же изготовить новые с повышенным уровнем беспилотности, соответствующим образом подготовить маршруты», — сказано в сообщении.
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