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В Кировском районе Самары проводится рейд против нелегальных мигрантов

Полицейские совместно с ОМОН управления Росгвардии по Самарской области и другими ведомствами проводят рейд на территории Кировского района Самары.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В настоящее время проверено около 30 человек. В ходе мероприятия выявлены правонарушения в сфере миграционного законодательства.