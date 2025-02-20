В Кировском районе Самары проводится рейд против нелегальных мигрантов

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В настоящее время проверено около 30 человек. В ходе мероприятия выявлены правонарушения в сфере миграционного законодательства.
Полицейские совместно с ОМОН управления Росгвардии по Самарской области и другими ведомствами проводят рейд на территории Кировского района Самары.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В настоящее время проверено около 30 человек. В ходе мероприятия выявлены правонарушения в сфере миграционного законодательства.