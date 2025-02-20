Снегопады в ряде регионов Казахстана: водителей предупреждают о сложных условиях на дорогах

В связи с этим правоохранительные органы и дорожные службы настоятельно рекомендуют водителям соблюдать меры предосторожности: снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Особое внимание следует уделять загородным трассам и перевалам, где условия могут быть наиболее сложными.