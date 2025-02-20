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Снегопады в ряде регионов Казахстана: водителей предупреждают о сложных условиях на дорогах

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды, что может повлиять на безопасность движения.

Сейчас в Ричмонде: -7° 3 м/с 86% 761 мм рт. ст. -1°

20 февраля 2025 года в ряде регионов Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая снегопады, что может осложнить ситуацию на автодорогах, сообщает ИА El.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.

По данным метеорологов, осадки ожидаются в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской и Мангистауской областях. Водителей просят учитывать возможное ухудшение видимости, образование гололеда и снежных заносов.

В связи с этим правоохранительные органы и дорожные службы настоятельно рекомендуют водителям соблюдать меры предосторожности: снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров. Особое внимание следует уделять загородным трассам и перевалам, где условия могут быть наиболее сложными.

При возникновении затруднений на дорогах водители могут обратиться за дополнительной информацией в Колл-центр по номеру 1403, который работает круглосуточно.