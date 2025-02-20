Разработан получаемый за секунды материал для двигателей самолетов

НОВОСИБИРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Ученые из Томска и Новосибирска получили материал на основе керамики с уникальными прочностными и теплозащитными свойствами, который был синтезирован за несколько секунд. Он станет основой для производства термобарьерных покрытий для элементов газотурбинных двигателей самолетов, сообщили в пресс-службе Института ядерной физики СО РАН.
«Специалистам удалось синтезировать образцы керамики с уникальными прочностными и теплозащитными свойствами. На синтез ушло от 1 до 10 секунд», — говорится в сообщении.
Полученные образцы содержат редкоземельные оксиды — это соединения, где содержатся кислород и тугоплавкие редкоземельные элементы, которые почти не растворимы в воде. «Именно они обуславливают приобретение покрытиями на ее основе уникальных прочностных и теплозащитных свойств», — цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника Томского политехнического университета (ТПУ), доктора технических наук Сергея Гынгазова.
Подобная керамика создается при помощи технологий синтеза, но все известные на данный момент его способы занимают много времени — десятки часов. Ученые предложили новый способ создания таких материалов через нагрев быстрыми электронами на воздухе на промышленном ускорителе — устройстве, которое разгоняет заряженные частицы до высоких энергий. Из порошка, который представляет собой смесь разных составов, авторы исследования очень быстро и без лишних технологических этапов за секунды получили монолитный материал, состоящий из единого химического соединения. «Ускоритель электронов ИЯФ СО РАН дает возможность процесс синтеза проводить за несколько секунд. Учитывая высокий КПД ускорителя (около 80%), можно говорить о сокращении на несколько порядков времени и энергетических затрат на операцию синтеза», — подчеркнул ученый.