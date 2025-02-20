Разработан получаемый за секунды материал для двигателей самолетов

Подобная керамика создается при помощи технологий синтеза, но все известные на данный момент его способы занимают много времени — десятки часов. Ученые предложили новый способ создания таких материалов через нагрев быстрыми электронами на воздухе на промышленном ускорителе — устройстве, которое разгоняет заряженные частицы до высоких энергий. Из порошка, который представляет собой смесь разных составов, авторы исследования очень быстро и без лишних технологических этапов за секунды получили монолитный материал, состоящий из единого химического соединения. «Ускоритель электронов ИЯФ СО РАН дает возможность процесс синтеза проводить за несколько секунд. Учитывая высокий КПД ускорителя (около 80%), можно говорить о сокращении на несколько порядков времени и энергетических затрат на операцию синтеза», — подчеркнул ученый.