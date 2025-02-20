Школы из-за аномального ночного мороза в Воронежской области не закроются

В Министерстве образования по Воронежской области рассказали, что речи о закрытии школ пока не ведется. И пояснили, что традиционно уроки отменяют в 1−4 классах при температуре воздуха −25 градусов, а у остальных школьников — при −30°.
При этом, руководство школы самостоятельно определяет отдельным положением порядок работы заведения, если погода становится очень неблагоприятной. Это связано с тем, что температура воздуха отличается в разных районах области. Так например, в субботу −24 градуса мороза обещают «местами».
В ведомстве также отметили, что родители могут не вести ребенка в учебное заведение — это является самостоятельным решением. При этом, если на урок придет один школьник, преподаватель обязан его провести.