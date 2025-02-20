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Школы из-за аномального ночного мороза в Воронежской области не закроются

Местный гидрометцентр предупредил жителей Воронежской области, что ближайшие дни на территории региона ожидается опасное метеорологическое явление: аномально-холодная погода. Средняя температура воздуха ниже климатической нормы на 7−9 градусов. Так, например, ночью в субботу, 22 февраля, ожидается местами до «минус» 24 градусов.

Источник: Freepik

В Министерстве образования по Воронежской области рассказали, что речи о закрытии школ пока не ведется. И пояснили, что традиционно уроки отменяют в 1−4 классах при температуре воздуха −25 градусов, а у остальных школьников — при −30°.

При этом, руководство школы самостоятельно определяет отдельным положением порядок работы заведения, если погода становится очень неблагоприятной. Это связано с тем, что температура воздуха отличается в разных районах области. Так например, в субботу −24 градуса мороза обещают «местами».

В ведомстве также отметили, что родители могут не вести ребенка в учебное заведение — это является самостоятельным решением. При этом, если на урок придет один школьник, преподаватель обязан его провести.

образование