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В сильный мороз уфимские школьники могут не ходить в школу

В управлении образования администрации Уфы напомнили о соблюдении температурного режима в общеобразовательных организациях.

Сейчас в Ричмонде: -7° 3 м/с 86% 761 мм рт. ст. -1°
Источник: Башинформ

Так, школам рекомендовано ориентироваться на общепринятые нормы.

Обучающиеся могут не посещать занятия при температуре воздуха:

  • 1−4 классы — при −25˚С;
  • 5−9 классы — при −27˚С;
  • 10−11 классы — при −32˚С.

«Кроме того, необходимо организовать контроль теплового режима в зданиях, по санитарным нормам температура воздуха в учебных помещениях не должна быть ниже 18˚С. Родители и законные представители обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком и под свою ответственность, сообщив об этом классному руководителю», — отметили в управлении.

Между тем общеобразовательные организации работают при любой температуре наружного воздуха.