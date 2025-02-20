В сильный мороз уфимские школьники могут не ходить в школу

Так, школам рекомендовано ориентироваться на общепринятые нормы.
Обучающиеся могут не посещать занятия при температуре воздуха:
- 1−4 классы — при −25˚С;
- 5−9 классы — при −27˚С;
- 10−11 классы — при −32˚С.
«Кроме того, необходимо организовать контроль теплового режима в зданиях, по санитарным нормам температура воздуха в учебных помещениях не должна быть ниже 18˚С. Родители и законные представители обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком и под свою ответственность, сообщив об этом классному руководителю», — отметили в управлении.
Между тем общеобразовательные организации работают при любой температуре наружного воздуха.