В сильный мороз уфимские школьники могут не ходить в школу

«Кроме того, необходимо организовать контроль теплового режима в зданиях, по санитарным нормам температура воздуха в учебных помещениях не должна быть ниже 18˚С. Родители и законные представители обучающихся вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком и под свою ответственность, сообщив об этом классному руководителю», — отметили в управлении.