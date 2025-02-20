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В Ростове-на-Дону пройдет праздничная ярмарка

Ростовчан приглашают на праздничную универсальную ярмарку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону состоится праздничная универсальная ярмарка. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Ярмарка пройдет 2 марта с 7 до 13 часов на улице Туполева, 14. Гости и жители города смогут приобрести свежие продукты. Принять участие в ярмарке могут все желающие, нужно только отправить заявку. Всего будет предоставлено 34 торговых места. При этом один участник ярмарки может заполучить до двух мест.

В администрации предупредили, что каждый участник сам несет ответственность за качество продукции.