В Ростове-на-Дону пройдет праздничная ярмарка

Ярмарка пройдет 2 марта с 7 до 13 часов на улице Туполева, 14. Гости и жители города смогут приобрести свежие продукты. Принять участие в ярмарке могут все желающие, нужно только отправить заявку. Всего будет предоставлено 34 торговых места. При этом один участник ярмарки может заполучить до двух мест.