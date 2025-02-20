В Красноярске на Борисевича появится новый благоустроенный сквер

В Красноярске на улице Борисевича благоустроят новый сквер, двор и отремонтируют дорогу. Об этом сообщил мэр Владислав Логинов в своем Telegram-канале.
На днях прошло выездное совещание в Ленинском районе, которое провел Владислав Логинов. На нем обсудили реализацию планов по благоустройству. За благоустройство сквера на Борисевича проголосовали около 16 тысяч человек. Планируется, что там смонтируют спортивную и детскую площадки с резиновыми и песочными покрытиями, сделают качели, амфитеатр, подиум, горку. Сквер озеленят, обустроят площадку для выгула собак, установят освещение, а также оборудуют парковку.
Как отметил мэр, будет обустроена новая лестница, ведущая в сквер. Сейчас на месте сквера находится пустырь.
Кроме того, в рамках нацпроекта на улице Борисевича, 10 благоустроят двор и ещё отремонтируют трёхкилометровый участок дороги — от ул. 4-ой Шинной до ул. Борисевича, 1 г.
В ходе выездного совещания Владислав Логинов встретился с жителями дома на Тобольской, 19а. Они жалуются на постоянные подтопления подвала и двора. Обследования водопроводных сетей порывов не выявили. Выяснилось, что дом топят грунтовые воды. Чтобы найти источник подтопления, специалисты проведут изыскательные работы. По их итогам будет принято решение, как отвести воду от дома.
Глава города поставил задачу после завершения работ прилегающую к дому территорию привести в порядок.
Помимо этого, мэр встретился с жителями дома по улице Паровозная, 10, в котором в 2024 году произошел пожар. В доме восстановили кровлю, перекрытия, подъезды, внутридомовые сети. Жильцы возвращаются в дом. Основные работы были проведены за счет города.
Вместе с жителями глава города оценил проект благоустройства дворовой территории рядом с домом в рамках реализации инициативных проектов. Сейчас под будущую площадку формируют земельный участок.
Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском районе Красноярска рядом с озером создадут новое место отдыха. За него проголосовали 37 тысяч красноярцев.