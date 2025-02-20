В Красноярске на Борисевича появится новый благоустроенный сквер

На днях прошло выездное совещание в Ленинском районе, которое провел Владислав Логинов. На нем обсудили реализацию планов по благоустройству. За благоустройство сквера на Борисевича проголосовали около 16 тысяч человек. Планируется, что там смонтируют спортивную и детскую площадки с резиновыми и песочными покрытиями, сделают качели, амфитеатр, подиум, горку. Сквер озеленят, обустроят площадку для выгула собак, установят освещение, а также оборудуют парковку.