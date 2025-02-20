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Авиакомпания решала, кого пустить на рейс Омск — Иркутск «лотереей»

На рейс продали больше билетов, чем есть мест в самолёте.

В Омске авиакомпания устроила «лотерею», чтобы определить, кто из купивших билет до Иркутска пассажиров всё-таки полетит. О ситуации рассказал телеграм-канал Mash-Siberia.

Канал приводит рассказ подписчицы о том, на рейс продали больше билетов, чем есть мест в самолете.

«Плюс решили посадить своего какого-то человека», — утверждает омичка.

В результате из числа пассажиров случайным образом выбрали четверых (по словам девушки, их назвали «неудачниками»), которым придётся тянуть жребий: полетит или нет. Героиня этой истории надеяться на удачу не стала — после 1,5 часов препирательств с представителями компании девушке всё-таки удалось добиться, чтобы ее пустили в салон. Ранее в Якутии экстренные службы ошибочно сообщили об аварийной посадке самолета, предположительно перепутав его с другим воздушным судном.