У кого в доме электрическая плита и автономка, останутся без еды и в холоде: Где в Кишиневе не будет света в четверг, 20 февраля

Поставщик электроэнергии сообщает, где 20 февраля 2025 года пройдут плановые отключения электроэнергии.
Кишинёв, сектор Ботаника
- ул. Гренобля 193, 199, 199А, 199/2, Индепенденцей 14, бул. Траян, 12/2, 12/3, 14/4, 16/2, 20, 22, 999 с 08:50 до 16:40.
Кишинёв, сектор Буюканы
- ул. Мария Чиботарь 20, Митрополит Бэнулеску-Бодони 37/1, бульвар Штефан чел Маре ши Сфынт 103, 103/2, 999, 9003, 9999 с 09:40 до 17:00.
- ул. Каля Иешилор 9999, Гидигич 99, Мессенжер 1/1 с 11:30 до 17:00.
- Кишинёв, сектор Рышкановка, Крикова.
- ул. 31 августа, Буребиста, Кишинёв, Крикова, Флорилор, ИП Сэнэтате Плай, Мирча чел Бэтрын, Николай Милеску Спэтару, Нукарилор, Петру Унгуряну, Сергей Лазо, Тинеретулуй, Василе Александри, Воевозилор частично, в интервале времени с 09:30 до 17:00.