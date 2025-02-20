В МВД разъяснили правила регистрации мопедов в Казахстане

Министерство внутренних дел Казахстана напомнило гражданам о необходимости регистрации мопедов и разъяснило порядок оформления, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Для регистрации мопеда владельцу необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства. Процедура включает предоставление удостоверения личности (в электронном или бумажном виде), технического документа или сведений о характеристиках мопеда. Затем потребуется заполнить заявление, пройти осмотр транспортного средства и оплатить государственные пошлины:
регистрация мопеда — 0,25 МРП; выдача свидетельства о регистрации — 1,25 МРП; получение госномера — 1,4 МРП.
Если у мопеда отсутствует VIN-код или невозможно определить год выпуска, то он будет присвоен после осмотра. В таком случае годом выпуска транспортного средства будет считаться год проведения осмотра.
Государственные номерные знаки (ГРНЗ) будут выдаваться автоматически через систему, аналогично процессу регистрации мотоциклов.
Для управления мопедом в Казахстане требуется наличие водительских прав категории А1. Однако владельцы водительских удостоверений категорий А или В также имеют право управлять мопедом без дополнительного обучения.
МВД напоминает, что с 5 апреля запрещено передвигаться на незарегистрированных мопедах. В случае выявления нарушения водителям грозит штраф в размере 10 МРП (согласно п. 2 ст. 590 КоАП РК).