В Новосибирске увеличатся социальные выплаты с 1 марта

С 1 марта в Новосибирской области, как и во всей стране, будут проиндексированы некоторые социальные выплаты и пособия.
Так, например, существенно увеличится пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за закрытия предприятия. Ранее оно составляло 920 рублей. Теперь пособие вырастет до уровня регионального прожиточного минимума, который в Новосибирской области составляет 17378 рублей н6а душу населения. Соответствующий закон вступает в силу 1 марта.
Военные пенсионеры с 1 марта начнут получать на 4,4% больше, чем раньше за счет индексации военных пенсий. За январь и февраль они получат доплаты — они будут начислены задним числом. Дело в том, что пенсии военным повысили на 5,1% еще в октябре 2024 года. Однако инфляция составила не 5,1, как ожидалось, а 9,5%. Поэтому в Госдуме утвердили повышение еще на 4,4%.
Повышение выплат затронет приравненных к военным пенсионерам полицейских, пожарных, судебных приставов, сотрудников Росгвардии и ФСИН.
Екатерина СОСНИНА.