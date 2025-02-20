В Новосибирске увеличатся социальные выплаты с 1 марта

Военные пенсионеры с 1 марта начнут получать на 4,4% больше, чем раньше за счет индексации военных пенсий. За январь и февраль они получат доплаты — они будут начислены задним числом. Дело в том, что пенсии военным повысили на 5,1% еще в октябре 2024 года. Однако инфляция составила не 5,1, как ожидалось, а 9,5%. Поэтому в Госдуме утвердили повышение еще на 4,4%.