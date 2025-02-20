Иркутская область заняла второе место в Сибири по расселению из ветхого жилья

Эксперты огласили итоги работы по расселению людей из ветхого и аварийного жилья в Сибирском федеральном округе. Как стало известно КП-Иркутск, в округе за последние пять лет переселили около 123 тысячи человек (из них 31,6 тысяча — жители Иркутской области), а общая площадь расселенного жилья — 2,2 миллиона квадратных метров.
Отметим, что Приангарье вошло в число лидеров по Сибири. Регион находится на втором месте по расселению, добившись показателей — 580,8 тысячи квадратных метров. Первую позицию занял Кузбасс (664,3 тыс. кв. м), третью — Красноярский край (360,9 тысячи кв. м). Также в топ попали Новосибирская область (188,6 тыс.) и Алтайский край (149,6 тыс.).
Отметим, в программу включены 28 муниципалитетов, на сегодняшний день в 18 из них выполнили поставленные задачи. Важно отметить, что речь идет об аварийном жилье, признанным таковым до 1 января 2017. Лидирующие позиции в регионе занимают Иркутск, Братск, Тулун, Зима, Черемхово и Ангарск.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что выручка от продажи товаров выросла в Иркутской области до 746,3 миллиарда рублей.