Иркутская область заняла второе место в Сибири по расселению из ветхого жилья

Эксперты огласили итоги работы по расселению людей из ветхого и аварийного жилья в Сибирском федеральном округе. Как стало известно КП-Иркутск, в округе за последние пять лет переселили около 123 тысячи человек (из них 31,6 тысяча — жители Иркутской области), а общая площадь расселенного жилья — 2,2 миллиона квадратных метров.